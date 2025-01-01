Меню
Постер сериала Обречен любить тебя
Киноафиша Сериалы Обречен любить тебя Сезоны

Обречен любить тебя, список сезонов

Un-myeong-cheol-eom neol sa-rang-hae 16+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Обречен любить тебя»
Обречен любить тебя - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 2 июля 2014 - 4 сентября 2014
 
