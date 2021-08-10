В 1 сезоне 6 серии сериала «Остров фантазий» приезжают старые друзья — Нетти, Камилла и Марго. Главные героини планируют отпраздновать свой юбилей, но их тайные мечты неожиданно сказываются на многолетней дружбе. Смогут ли они сохранить отношения?
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