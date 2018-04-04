Во 2 сезоне сериала «Популярна и влюблена» прошло два месяца, и в составе «Запертых» произошло много изменений. Пейдж сделала окончательный выбор между Райнером и Джейком. Фильм «Запертые» отразился на всех участниках событий и привнес в их жизни как плохое, так и хорошее . У Кэсси дела идут хорошо, поскольку она собирается на важное прослушивание. Танжи поступило отличное предложение. Тем временем Алексис ждет холодный прием от всех на съемочной площадке после скандального разоблачения ее реалити-шоу. Съемки фильма близятся к концу. Джейку и Кэсси предстоит принять решение относительно своего будущего.