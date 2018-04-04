5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится

Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить

Сколько лет Швецовой в сериале «Тайны следствия»? Актриса скрыла настоящий возраст от режиссера

«Ожидаешь крутой игры – и получаешь»: этот сериал с Меньшиковым многие пропустили, а зря – микс «Берегись автомобиля» и «Слова пацана»

«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира

«Кузьма иногда щебечет со мной по-русски»: в 2026-м выйдет аниме про пингвина из... России – звучит как сюр, но зато «нет клюквы и заезженных штампов»

Успех показал не только «Из многих»: вот еще один сериал от создателя «Во все тяжкие» – он про криминальный Нью-Йорк, а рейтинг 8.1

Олегу Меньшикову – 65! Чем не повод проверить, все ли вы помните о Костике и других героях «Покровских ворот»? (тест)

Если не зашел 4-й сезон «Ведьмака»: переключитесь на 8 других сериалов – мистики предостаточно, а рейтинги не ниже 7.2

Пуговки нет, но вы держитесь: почему в фильме «Папины дочки» забыли про самую младшую — не пришла на свадьбу сестры