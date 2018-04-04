Меню
Популярна и влюблена 2017 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Популярна и влюблена
Famous in Love
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Популярна и влюблена»

Во 2 сезоне сериала «Популярна и влюблена» прошло два месяца, и в составе «Запертых» произошло много изменений. Пейдж сделала окончательный выбор между Райнером и Джейком. Фильм «Запертые» отразился на всех участниках событий и привнес в их жизни как плохое, так и хорошее . У Кэсси дела идут хорошо, поскольку она собирается на важное прослушивание. Танжи поступило отличное предложение. Тем временем Алексис ждет холодный прием от всех на съемочной площадке после скандального разоблачения ее реалити-шоу. Съемки фильма близятся к концу. Джейку и Кэсси предстоит принять решение относительно своего будущего.

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Популярна и влюблена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Игроки The Players
Сезон 2 Серия 1
4 апреля 2018
За-за-запертый La La Locked
Сезон 2 Серия 2
4 апреля 2018
Тотализатор скандала Totes on a Scandal
Сезон 2 Серия 3
11 апреля 2018
Детки не в порядке The Kids Aren't All Right
Сезон 2 Серия 4
18 апреля 2018
Реальность кусает в ответ Reality Bites Back
Сезон 2 Серия 5
25 апреля 2018
Прощай мальчик The Goodbye Boy
Сезон 2 Серия 6
2 мая 2018
Догадайся кто (не) приедет на Сандэнс Guess Who's (Not) Coming to Sundance?
Сезон 2 Серия 7
9 мая 2018
Смотрите, кто преследует Look Who's Stalking
Сезон 2 Серия 8
16 мая 2018
Full Mental Jacket
Сезон 2 Серия 9
23 мая 2018
Хороший, плохой и сумасшедший The Good, the Bad and the Crazy
Сезон 2 Серия 10
30 мая 2018
