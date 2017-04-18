Оповещения от Киноафиши
Популярна и влюблена 2017 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Популярна и влюблена
Famous in Love
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Популярна и влюблена»

В 1 сезоне сериала «Популярна и влюблена» еще вчера Пейдж Тоунсен была ничем не примечательной девушкой, которая учится в колледже и осваивает бизнес-стратегии. Все изменилось после того, как она стала звездой голливудского блокбастера. Пейдж досталась главная роль в фильме «Запертые». Ей пришлось сознаться родителям, которые были шокированы переманим в жизни дочери. В колледже отношение сверстников к Пейдж тоже изменилось. Теперь девушке стало сложнее отличить истинных друзей от тех, кто жаждет примкнуть к ее успеху. Да и совмещать актерскую деятельность и посещение занятий - непросто...

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 15 голосов
6.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Популярна и влюблена»

Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2017
Прорыв звезды A Star Is Torn
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2017
Не так легко Not So Easy A
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2017
Прелюдия к поцелую Prelude to a Diss
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2017
Некоторые любят отказы Some Like It Not
Сезон 1 Серия 5
18 апреля 2017
Найдено в переводе Found in Translation
Сезон 1 Серия 6
18 апреля 2017
Секреты и пироги Secrets & Pies
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2017
Сумасшедшая сценическая любовь Crazy Scripted Love
Сезон 1 Серия 8
18 апреля 2017
50 оттенков красного Fifty Shades of Red
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2017
Покидая Лос-Анджелес Leaving Los Angeles
Сезон 1 Серия 10
18 апреля 2017
