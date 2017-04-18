В 1 сезоне сериала «Популярна и влюблена» еще вчера Пейдж Тоунсен была ничем не примечательной девушкой, которая учится в колледже и осваивает бизнес-стратегии. Все изменилось после того, как она стала звездой голливудского блокбастера. Пейдж досталась главная роль в фильме «Запертые». Ей пришлось сознаться родителям, которые были шокированы переманим в жизни дочери. В колледже отношение сверстников к Пейдж тоже изменилось. Теперь девушке стало сложнее отличить истинных друзей от тех, кто жаждет примкнуть к ее успеху. Да и совмещать актерскую деятельность и посещение занятий - непросто...