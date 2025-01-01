Меню
Сериалы
Падший
Цитаты
Цитаты из сериала Падший
Zeke
Эй, силы ищут тебя, и мне пришлось, ну, сказать им, где ты живешь. Так что...
Aaron Corbett
Ты послал ангелов-убийц к моему дому? А как же моя семья?
Zeke
Ну, это логично, это логично. Если повезет, Верхиэль будет допрашивать и... убивать их. Вежливо, я уверен, и, эээ, у тебя будет время сбежать.
Aaron Corbett
Что?
Zeke
Да! Ну, они все равно не твоя семья.
Aaron Corbett
Я люблю их.
Zeke
О, как мило. Я уверен, что они это ценят, но тебе лучше бежать прямо сейчас.
Aaron Corbett
Я не собираюсь убегать. Я не трус, как ты.
Zeke
Мужество сильно переоценивают.
Aaron Corbett
Почему ты это делаешь? Я не твой дорогой Искупитель.
Zeke
Я делаю это, чтобы помочь тебе. Теперь просто беги.
Aaron Corbett
Ты меня отвратил. Я лучше буду любить и умереть, чем жить и ненавидеть себя. Если им я нужен, значит, меня и получат. Я не позволю им причинить боль моей семье.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Том Скеррит
Tom Skerritt
Пол Уэсли
Paul Wesley
