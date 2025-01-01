Zeke Эй, силы ищут тебя, и мне пришлось, ну, сказать им, где ты живешь. Так что...

Aaron Corbett Ты послал ангелов-убийц к моему дому? А как же моя семья?

Zeke Ну, это логично, это логично. Если повезет, Верхиэль будет допрашивать и... убивать их. Вежливо, я уверен, и, эээ, у тебя будет время сбежать.

Zeke Да! Ну, они все равно не твоя семья.

Aaron Corbett Я люблю их.

Zeke О, как мило. Я уверен, что они это ценят, но тебе лучше бежать прямо сейчас.

Aaron Corbett Я не собираюсь убегать. Я не трус, как ты.

Zeke Мужество сильно переоценивают.

Aaron Corbett Почему ты это делаешь? Я не твой дорогой Искупитель.

Zeke Я делаю это, чтобы помочь тебе. Теперь просто беги.