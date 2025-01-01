Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Падший
Сезоны
Падший, список сезонов
Fallen
12+
Год выпуска
2007
Страна
США/Канада
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FreeForm
Рейтинг сериала
8.6
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Падший»
Сезон 1 / Season 1
4 эпизода
4 августа 2007 - 5 августа 2007
