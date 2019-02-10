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Киноафиша Сериалы Молодой Морс Сезоны Сезон 6 Серия 4

Молодой Морс 6 сезон 4 серия смотреть онлайн

9.4 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Молодой Морс»
Эпизод 1
Сезон 6 / Серия 1 10 февраля 2019
Эпизод 2
Сезон 6 / Серия 2 17 февраля 2019
Эпизод 3
Сезон 6 / Серия 3 24 февраля 2019
Эпизод 4
Сезон 6 / Серия 4 3 марта 2019
О чем cерия

В 6 сезоне 4 серии сериала «Молодой Морс» убивают библиотекаря. Детективы находят только грязные отпечатки ботинок. У каждого из подозреваемых есть свой мотив для убийства. Эндевору предстоит расследовать заговор, ведущий глубоко в прошлое.

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