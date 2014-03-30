Во 2 сезоне 2 серии сериала «Молодой Морс» убивают работника музея. Обстоятельства преступления приводят героев к загадке столетней давности. Богатый дом, переделанный под школу для девочек, хранит свои тайны, которые начинают открываться.
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