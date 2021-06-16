Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис 2021 3 серия 1 сезон
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 116 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 216 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 316 июня 2021
О чем cерия
В 1 сезоне 3 серии сериала «Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис» Андер и его друг всерьез обсуждают перспективы болезни и успех ее лечения. После этой беседы Алексис принимает важное решение по поводу своего дальнейшего будущего...
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