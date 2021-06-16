В 1 сезоне 3 серии сериала «Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис» Андер и его друг всерьез обсуждают перспективы болезни и успех ее лечения. После этой беседы Алексис принимает важное решение по поводу своего дальнейшего будущего...