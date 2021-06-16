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Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис
Киноафиша Сериалы Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис Сезоны Сезон 1

Élite Historias Breves: Omar Ander Alexis 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 3
Продолжительность сезона 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис»

В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис» в центре событий оказывается испанский подросток по имени Андер. В течение долгого времени он боролся с опасной болезнью, которая отняла у него практически все силы и чуть не лишила радости в жизни. Ближе к лету главному герою все-таки удалось перейти в стадию ремиссии, он получил возможность провести несколько теплых дней в компании близких друзей. Кроме того, Андер решил помочь своему новому знакомому Алексису, который также проходит лечение в больнице. Увы, дела у Алексиса обстоят хуже, чем у Андера. Парень как раз проходит курс химиотерапии...

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 июня 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 июня 2021
График выхода всех сериалов
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