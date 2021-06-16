В 1 сезоне сериала «Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис» в центре событий оказывается испанский подросток по имени Андер. В течение долгого времени он боролся с опасной болезнью, которая отняла у него практически все силы и чуть не лишила радости в жизни. Ближе к лету главному герою все-таки удалось перейти в стадию ремиссии, он получил возможность провести несколько теплых дней в компании близких друзей. Кроме того, Андер решил помочь своему новому знакомому Алексису, который также проходит лечение в больнице. Увы, дела у Алексиса обстоят хуже, чем у Андера. Парень как раз проходит курс химиотерапии...