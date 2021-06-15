Элита: короткие истории. Надя и Гусман 2021 3 серия 1 сезон
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Серия 1
Сезон 1 / Серия 115 июня 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 215 июня 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 315 июня 2021
О чем cерия
В сезоне 3 серии сериала «Элита: короткие истории. Надя и Гусман» главная героиня хочет разобраться со своими чувствами перед долгожданной встречей с Гусманом. Желая сгладить этот момент, она просит парня выполнить несколько важных условий...
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