Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Расследование 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Расследование
Киноафиша Сериалы Расследование Сезоны Сезон 1

Efterforskningen 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расследование»

В 1 сезоне сериала «Расследование» действие разворачивается вокруг главы датского полицейского отделения Йенса Меллера, который занимается расследованием загадочного исчезновения репортерши по имени Ким Валль. Известно, что прямо перед своей пропажей Ким готовилась к интервью с ученым и изобретателем Петером Мадсоном. Девушка должна была посетить его подводную лодку «Наутилус», поскольку готовилась написать о ней большой репортаж. Что произошло с ней дальше — остается неизвестным. Но Меллер серьезно намерен раскрыть это преступление. Его мотивы становятся сильнее, когда части тела Валль начинают находить в воде и на берегу моря.

 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Расследование» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Dag 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2020
Det vi ved, og det vi antager
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2020
Jagten
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2020
1280 meter
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2020
Et helt menneske
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2020
In dubio pro reo
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2020
График выхода всех сериалов
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Помните «Семьянин» с Кейджем? А что если его сыграет Деревянко — сюжет новой комедии подозрительно похож на голливудский хит
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Великолепный век» почти умолчал об этом: реальная свадьба Хюррем вошла в историю — на ушах стоял весь город
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Хитовый боевик с Джейсоном Стэйтемом теперь официально получит продолжение — прошлогодний фильм внезапно стал одной из лучших работ актера
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше