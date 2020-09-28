В 1 сезоне сериала «Расследование» действие разворачивается вокруг главы датского полицейского отделения Йенса Меллера, который занимается расследованием загадочного исчезновения репортерши по имени Ким Валль. Известно, что прямо перед своей пропажей Ким готовилась к интервью с ученым и изобретателем Петером Мадсоном. Девушка должна была посетить его подводную лодку «Наутилус», поскольку готовилась написать о ней большой репортаж. Что произошло с ней дальше — остается неизвестным. Но Меллер серьезно намерен раскрыть это преступление. Его мотивы становятся сильнее, когда части тела Валль начинают находить в воде и на берегу моря.