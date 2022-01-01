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Актеры сериала «Расследование»
Вся информация о сериале
Ханс Хенрик Клеменсен
Hans Henrik Clemensen
Пернилла Аугуст
Pernilla August
Ingrid Wall
Лаура Кристенсен
Laura Christensen
Андерс Юль
Anders Juul
Рольф Лассгорд
Rolf Lassgård
Joachim Wall
Пилу Асбек
Jakob Buch-Jepsen
Хенрик Бирк
Дульфи Аль-Джабури
Сёрен Маллинг
Søren Malling
Jens Møller
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