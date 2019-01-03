В 1 сезоне 1 серии сериала «Ее секрет» юрист Игорь устраивается на работу в крупную московскую компанию «Монолит». Амбициозный молодой человек твердо намерен стать богатым. Он знакомится с дочерью начальника Машей. Полина, мать Маши, тяжело больна.
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