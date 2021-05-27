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Эдем 2021 2 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 27 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 27 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 27 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 27 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Эдем» девочка по имени Сара вырастает и начинает задаваться всякими вопросами. Она уверена, что все ответы можно найти на Эдем-3, но родители выступают против ее поездки. Неожиданно отряд разведчиков замечает Сару.

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