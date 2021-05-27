В 1 сезоне 2 серии сериала «Эдем» девочка по имени Сара вырастает и начинает задаваться всякими вопросами. Она уверена, что все ответы можно найти на Эдем-3, но родители выступают против ее поездки. Неожиданно отряд разведчиков замечает Сару.
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