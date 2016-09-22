В 1 сезоне 4 серии сериала «Проще простого» рассказывается о молодых супругах Берни и Габи, мечтающих обзавестись ребенком. Их размеренной жизни приходит конец, когда в гости приезжает беззаботная тусовщица Мартин.
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