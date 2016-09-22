В 1 сезоне 5 серии сериала «Проще простого» писатель средних лет сталкивается с творческим кризисом. Во время очередного мероприятия он случайно знакомится с привлекательной студенткой-фотографом и проводит с ней незабываемую ночь.
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