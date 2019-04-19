У Артема было все: любящая девушка, собственная квартира, перспективная работа. Однако в один роковой день его жизнь разделилась на до и после. Перед ним встал выбор, который определил всю его дальнейшую судьбу: кого спасти из горящего автомобиля? Трагическая смерть не дает ему покоя даже спустя 7 лет. Когда же становится невыносимо притворяться, в жизнь Артема врывается его двойник, который сбегает из параллельной вселенной, ставя под угрозу жизни родных и близких Артема в его мире. На что способен злой близнец и какие трудности предстоит преодолеть молодому человеку для того, чтобы спасти своих любимых?