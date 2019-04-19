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Киноафиша Сериалы Двойник
Двойник (2019 - 2019) Двойник 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

У Артема было все: любящая девушка, собственная квартира, перспективная работа. Однако в один роковой день его жизнь разделилась на до и после. Перед ним встал выбор, который определил всю его дальнейшую судьбу: кого спасти из горящего автомобиля? Трагическая смерть не дает ему покоя даже спустя 7 лет. Когда же становится невыносимо притворяться, в жизнь Артема врывается его двойник, который сбегает из параллельной вселенной, ставя под угрозу жизни родных и близких Артема в его мире. На что способен злой близнец и какие трудности предстоит преодолеть молодому человеку для того, чтобы спасти своих любимых?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Татьяна Космачева
Татьяна Космачева Кира
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Владимир Верёвочкин
Владимир Верёвочкин
Кристина Александрова
Кристина Александрова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Двойник - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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