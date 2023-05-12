В 3 сезоне сериала «Две девицы на мели» провинциальная искательница приключений Ольга и богатая наследница Маргарита, отказавшаяся от помощи отца-миллионера, продолжают покорять столицу. На этот раз подруги решают стать совладелицами кафе-пирожковой в Мытищах. Несмотря на изначальные проблемы, их бизнес процветает, а потенциальные клиенты узнают об их выпечке по «сарафанному радио». Кроме того, к предприимчивым леди неожиданно проявляет интерес шоу-бизнес. Однако и личная жизнь девушек не стоит на месте. Когда одна из них узнает, что ей предстоит стать матерью, ей приходится в корне сменить свои приоритеты и перебраться в элитную часть Москвы.