Две девицы на мели 2019 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Две девицы на мели
Две девицы на мели Сезон 3
Две девицы на мели 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Две девицы на мели»

В 3 сезоне сериала «Две девицы на мели» провинциальная искательница приключений Ольга и богатая наследница Маргарита, отказавшаяся от помощи отца-миллионера, продолжают покорять столицу. На этот раз подруги решают стать совладелицами кафе-пирожковой в Мытищах. Несмотря на изначальные проблемы, их бизнес процветает, а потенциальные клиенты узнают об их выпечке по «сарафанному радио». Кроме того, к предприимчивым леди неожиданно проявляет интерес шоу-бизнес. Однако и личная жизнь девушек не стоит на месте. Когда одна из них узнает, что ей предстоит стать матерью, ей приходится в корне сменить свои приоритеты и перебраться в элитную часть Москвы.

Рейтинг сериала

4.4
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb

Список серий сериала Две девицы на мели

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
12 мая 2023
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
12 мая 2023
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
12 мая 2023
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
12 мая 2023
Серия 5
Сезон 3 Серия 5
12 мая 2023
Серия 6
Сезон 3 Серия 6
12 мая 2023
Серия 7
Сезон 3 Серия 7
12 мая 2023
Серия 8
Сезон 3 Серия 8
12 мая 2023
Серия 9
Сезон 3 Серия 9
12 мая 2023
Серия 10
Сезон 3 Серия 10
12 мая 2023
Серия 11
Сезон 3 Серия 11
19 мая 2023
Серия 12
Сезон 3 Серия 12
19 мая 2023
Серия 13
Сезон 3 Серия 13
19 мая 2023
Серия 14
Сезон 3 Серия 14
19 мая 2023
Серия 15
Сезон 3 Серия 15
19 мая 2023
Серия 16
Сезон 3 Серия 16
19 мая 2023
Серия 17
Сезон 3 Серия 17
19 мая 2023
Серия 18
Сезон 3 Серия 18
19 мая 2023
Серия 19
Сезон 3 Серия 19
19 мая 2023
Серия 20
Сезон 3 Серия 20
19 мая 2023
