О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Дюна
Сезоны
Дюна, список сезонов
Dune
12+
Год выпуска
2000
Страна
США
Эпизод длится
1 час 40 минут
Телеканал
Syfy
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
11
голосов
6.9
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Дюна»
Сезон 1 / Season 1
3 эпизода
3 декабря 2000 - 6 декабря 2000
