Дюна 2000, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дюна
Киноафиша Сериалы Дюна Сезоны Сезон 1

Dune 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 декабря 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 3
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дюна»

В 1 сезоне сериала «Дюна» Атрейдесы и Харконнены вступают в ожесточенное противостояние за планету, где можно добыть бесценное вещество. Действие разворачивается в галактике далекого будущего, которой руководит межзвездная империя. Там феодальные семьи управляют целыми планетами. Молодой парень благородных кровей по имени Пол Атрейдес получает в управление планету Арракис. В пустынях Арракиса можно достать особое вещество — «пряность», которое необходимо для полетов в космос. После военного переворота Полу приходится прятаться среди жителей пустынь — фременов. В результате он начинает священную войну против империи.

Рейтинг сериала

6.4
Оцените 16 голосов
6.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дюна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Дюна Dune
Сезон 1 Серия 1
3 декабря 2000
Муад’Диб Muad'Dib
Сезон 1 Серия 2
4 декабря 2000
Пророк The Prophet
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2000
