Драконы и всадники Олуха 2012 - 2014 18 серия 1 сезон
7.7Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Драконы и всадники Олуха»
Как устроить Школу Драконов
Сезон 1 / Серия 17 августа 2012
Викинг в поисках работы
Сезон 1 / Серия 27 августа 2012
Обитель домашних животных
Сезон 1 / Серия 34 сентября 2012
Грозная пара
Сезон 1 / Серия 411 сентября 2012
На драконов уповаем
Сезон 1 / Серия 518 сентября 2012
Элвин и изгои
Сезон 1 / Серия 625 сентября 2012
Как подобрать себе дракона
Сезон 1 / Серия 73 октября 2012
Портрет Иккинга-здоровяка
Сезон 1 / Серия 810 октября 2012
Драконий цветок
Сезон 1 / Серия 917 октября 2012
Донесение Хизер: Часть 1
Сезон 1 / Серия 1014 ноября 2012
Донесение Хизер: Часть 2
Сезон 1 / Серия 1121 ноября 2012
День Весенья
Сезон 1 / Серия 1228 ноября 2012
Когда ударит молния
Сезон 1 / Серия 135 декабря 2012
Кто там летает внизу?
Сезон 1 / Серия 146 февраля 2013
Двойное помешательство
Сезон 1 / Серия 1513 февраля 2013
Отступник
Сезон 1 / Серия 1620 февраля 2013
Топь
Сезон 1 / Серия 1727 февраля 2013
Разноцветный самоцвет
Сезон 1 / Серия 186 марта 2013
Мы – одна семья: Часть 1
Сезон 1 / Серия 1913 марта 2013
Мы – одна семья: Часть 2
Сезон 1 / Серия 2020 марта 2013
О чем серия
В 1 сезоне 18 серии сериала «Драконы и всадники Олуха» Сморкала и другие деревенские жители решили, что драконьи яйца, которые имеют свойство менять окраску, – это драгоценности, способные принести удачу. Сморкала хочет торговать ими.
