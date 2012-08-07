Драконы и всадники Олуха 2012 - 2014 14 серия 1 сезон
7.8Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Драконы и всадники Олуха»
Как устроить Школу Драконов
Сезон 1 / Серия 17 августа 2012
Викинг в поисках работы
Сезон 1 / Серия 27 августа 2012
Обитель домашних животных
Сезон 1 / Серия 34 сентября 2012
Грозная пара
Сезон 1 / Серия 411 сентября 2012
На драконов уповаем
Сезон 1 / Серия 518 сентября 2012
Элвин и изгои
Сезон 1 / Серия 625 сентября 2012
Как подобрать себе дракона
Сезон 1 / Серия 73 октября 2012
Портрет Иккинга-здоровяка
Сезон 1 / Серия 810 октября 2012
Драконий цветок
Сезон 1 / Серия 917 октября 2012
Донесение Хизер: Часть 1
Сезон 1 / Серия 1014 ноября 2012
Донесение Хизер: Часть 2
Сезон 1 / Серия 1121 ноября 2012
День Весенья
Сезон 1 / Серия 1228 ноября 2012
Когда ударит молния
Сезон 1 / Серия 135 декабря 2012
Кто там летает внизу?
Сезон 1 / Серия 146 февраля 2013
Двойное помешательство
Сезон 1 / Серия 1513 февраля 2013
Отступник
Сезон 1 / Серия 1620 февраля 2013
Топь
Сезон 1 / Серия 1727 февраля 2013
Разноцветный самоцвет
Сезон 1 / Серия 186 марта 2013
Мы – одна семья: Часть 1
Сезон 1 / Серия 1913 марта 2013
Мы – одна семья: Часть 2
Сезон 1 / Серия 2020 марта 2013
О чем серия
В 1 сезоне 14 серии сериала «Драконы и всадники Олуха» Беззубик повстречал своего противника из прошлого. Они по-прежнему злы друг на друга. Беззубик спешит ретироваться, чтобы в одиночестве преодолеть свою обиду. Иккинг отправляется на его поиски.
В них играли Болдуин, Кидман и Киану Ривз, но зрители прошли мимо: забытые триллеры, которые заткнут за пояс хиты от Netflix
Финал «Соляриса» обманул даже преданных поклонников Тарковского: чем на самом заканчивается фильм
Так Рудольф или Родион? Этот вопрос годами мучил зрителей при просмотре «Москва слезам не верит» — вот ответ
«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах
Гениальный сюжет — есть, зрителей — нет: 5 малоизвестных фильмов с «хай-концептом» — от картонного хоррора до комедии про Чистилище
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
За «Место встречи изменить нельзя» Конкину платили гораздо больше, чем самому Высоцкому — сумма баснословная по меркам СССР
«Стала хитом, Стивен Кинг советовал всем»: эти 3 российских сериала не уступают западным — №1 даже показали на Netflix
Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)
Стачки, «Крестный отец», революция: вспоминаем лучшую серию «Симпсонов» — 32 года ждут, когда превзойдут
Ненавидеть Петрова уже не в моде: россияне назвали актера, на фильмы с которым не пойдут в кино даже бесплатно — «всегда такой и был»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail