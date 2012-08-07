Меню
Драконы и всадники Олуха 2012 - 2014 10 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Драконы и всадники Олуха»
Как устроить Школу Драконов
Сезон 1 / Серия 1 7 августа 2012
Викинг в поисках работы
Сезон 1 / Серия 2 7 августа 2012
Обитель домашних животных
Сезон 1 / Серия 3 4 сентября 2012
Грозная пара
Сезон 1 / Серия 4 11 сентября 2012
На драконов уповаем
Сезон 1 / Серия 5 18 сентября 2012
Элвин и изгои
Сезон 1 / Серия 6 25 сентября 2012
Как подобрать себе дракона
Сезон 1 / Серия 7 3 октября 2012
Портрет Иккинга-здоровяка
Сезон 1 / Серия 8 10 октября 2012
Драконий цветок
Сезон 1 / Серия 9 17 октября 2012
Донесение Хизер: Часть 1
Сезон 1 / Серия 10 14 ноября 2012
Донесение Хизер: Часть 2
Сезон 1 / Серия 11 21 ноября 2012
День Весенья
Сезон 1 / Серия 12 28 ноября 2012
Когда ударит молния
Сезон 1 / Серия 13 5 декабря 2012
Кто там летает внизу?
Сезон 1 / Серия 14 6 февраля 2013
Двойное помешательство
Сезон 1 / Серия 15 13 февраля 2013
Отступник
Сезон 1 / Серия 16 20 февраля 2013
Топь
Сезон 1 / Серия 17 27 февраля 2013
Разноцветный самоцвет
Сезон 1 / Серия 18 6 марта 2013
Мы – одна семья: Часть 1
Сезон 1 / Серия 19 13 марта 2013
Мы – одна семья: Часть 2
Сезон 1 / Серия 20 20 марта 2013
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Драконы и всадники Олуха» на пляже Тора нашлась загадочная девушка, которая назвала себя Хизер. Иккинг с другими драконами приветствует ее. Однако вскоре выясняется, что Хизер слишком уж интересуется Книгой Драконов.

«Обнаглели эти больные…»: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по репликам врачей (тест)
