Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Врачи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Врачи
Киноафиша Сериалы Врачи Сезоны Сезон 1

Dakteoseu 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Врачи»

В 1 сезоне сериала «Врачи» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Ю Хе-джон, у которой было непростое детство. Она прослыла настоящей бандиткой, которая частенько вступала в драки и ни разу не выходила из потасовки проигравшей. Жизнь девушки меняется, когда она находит свое призвание и становится врачом. Вместе с другими служителями клятве Гиппократа девушка каждый день борется за жизни пациентов, которые оказываются в стенах клиники. Особые отношения завязываются у главной героини с молодым человеком по имени Хон Джи Хон. Известный, представительный и очень талантливый нейрохирург выделяет Ю Хе-джон среди других.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Врачи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 июня 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июня 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 июня 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 июля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 июля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 июля 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 июля 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 июля 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 июля 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 июля 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
1 августа 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 августа 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
8 августа 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
9 августа 2016
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
15 августа 2016
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 августа 2016
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 августа 2016
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
23 августа 2016
График выхода всех сериалов
Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?
«Смотрю на одном дыхании»: сериал «Как приручить лису» зрители окрестили лучшей премьерой ноября — с нетерпением ждут финала
Заметили, что «Кей-поп охотницы на демонов» напоминают другой фильм? Неспроста – эти сцены действительно были скопированы
Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга
«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру
Трагичнее судьбы отца Малдера – лишь участь его же сестры: что стало с семьей главного героя «Секретных материалов»
Гюльчатай, открой масочку: в «Мстителях: Судный день» могут появиться 2 актрисы на замену Дауни-мл. в роли Дума
«Бле-стя-ще!» и «Захватывает с первой минуты»: так говорят про 5 сериалов 2025-го года – о них мало кто слышал, хотя рейтинги не ниже 7
Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»
Роулинг не зря «забрала» Карту Мародеров у Гарри: одна сюжетная дыра уже появилась, а следующая грозила развалить всю историю
Вот почему Малдера не было в финальных сезонах «Секретных материалов» - пришельцы тут ни при чем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше