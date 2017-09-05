Во 2 сезоне 2 серии сериала «Доктор Фостер» Джемма не знает, как реагировать на внезапное возвращение Саймона. Женщина снова планирует раскрыть все секреты ее бывшего мужа. Да еще проблемы с Томом, которые не могут ждать.
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