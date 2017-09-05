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Киноафиша Сериалы Доктор Фостер Сезоны Сезон 2 Серия 2

Доктор Фостер 2015 - 2017 2 серия 2 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Доктор Фостер»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 5 сентября 2017
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 12 сентября 2017
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 19 сентября 2017
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 26 сентября 2017
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 3 октября 2017
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Доктор Фостер» Джемма не знает, как реагировать на внезапное возвращение Саймона. Женщина снова планирует раскрыть все секреты ее бывшего мужа. Да еще проблемы с Томом, которые не могут ждать.

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