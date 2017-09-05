Во 2 сезоне 1 серии сериала «Доктор Фостер» проходит два года с момента разоблачения Саймона. Он покинул город и не возвращался в жизнь Джеммы в течение этого времени. Доктор Фостер думала, что у нее все налаживается, но это оказалось не так.
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