Во 2 сезоне 1 серии сериала «Доктор Фостер» проходит два года с момента разоблачения Саймона. Он покинул город и не возвращался в жизнь Джеммы в течение этого времени. Доктор Фостер думала, что у нее все налаживается, но это оказалось не так.