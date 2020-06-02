Во 2 сезоне 5 серии сериала «Грязный Джон» борясь со своей новой реальностью, Бетти пытается справиться с гневом и отправляет супругу оскорбительные послания. В ответ ее муж начинает ей мстить. Вскоре действия Бетти оборачиваются против нее.
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