Во 2 сезоне 8 серии сериала «Грязный Джон» сочувствие со стороны незнакомцев дает Бетти возможность избежать последствий того, что она сделала. Она дает показания о событиях, которые закончились проникновением в дом ее бывшего супруга.
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