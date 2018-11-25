В 1 сезоне 7 серии сериала «Грязный Джон» от лица самого Джона раскрываются подробности его манипулятивных методов, благодаря которым он контролирует своих жертв. В скором времени Дебра все больше начинает испытывать перед ним страх.
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