В 1 сезоне 1 серии сериала «Грязный Джон» Дебра, успешный дизайнер интерьеров, имеет безупречную карьеру и живет в красивейшем прибрежном городке. Несмотря на опасения своих близких, она начинает встречаться с очаровательным мужчиной по имени Джон.
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