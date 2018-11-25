Общались только жестами? Действительно ли Сулейман запретил говорить во дворце после смерти Хюррем

AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»

Кологривый, Цыганов и 288 человек в массовке: Учитель снимает в Петербурге фильм о Шостаковиче

Не хуже «Невского»: 3 захватывающих детектива от НТВ с отличным рейтингом — №1 оценили даже выше

Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом

ИИ снова взялся за советское кино: попробуйте угадать 5 культовых фильмов по рисункам нейросети (тест)

Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»

«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)

Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)

Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера