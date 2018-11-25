В 1 сезоне 6 серии сериала «Грязный Джон» все чувствуют себя некомфортно после того, как Дебра и Джон встретились с юристом. Раскрывается личность первой супруги Джона, которая пыталась помочь сотрудникам полиции найти ее мужа.
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