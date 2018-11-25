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Киноафиша Сериалы Грязный Джон Сезоны Сезон 1 Серия 6

Грязный Джон 2018 6 серия 1 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Грязный Джон»
Доступные мечты
Сезон 1 / Серия 1 25 ноября 2018
Тревожные звоночки и торжественные встречи
Сезон 1 / Серия 2 2 декабря 2018
Помни - это была я
Сезон 1 / Серия 3 9 декабря 2018
Шрапнель
Сезон 1 / Серия 4 16 декабря 2018
Верховный палач
Сезон 1 / Серия 5 23 декабря 2018
Ботинок
Сезон 1 / Серия 6 30 декабря 2018
Благородство
Сезон 1 / Серия 7 6 января 2019
Эта девушка боролась до последнего
Сезон 1 / Серия 8 13 января 2019
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Грязный Джон» все чувствуют себя некомфортно после того, как Дебра и Джон встретились с юристом. Раскрывается личность первой супруги Джона, которая пыталась помочь сотрудникам полиции найти ее мужа.

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