В 1 сезоне 15 серии сериала «Девочки не сдаются» Лера пытается удалить из телефона Димы ее сообщение о том, что он отец ребенка. Корнеев увольняет Машу, а Вика устраивает вечеринку с Женей и Колясиком. Алла же застает дочь за поцелуем с Лёлей.