В 1 сезоне 19 серии сериала «Девочки не сдаются» Лера рассказывает Диме правду о ребенке, и он отменяет свадьбу. Маша проводит время с Романом, но его уже ожидает Инга. Алла же пытается измениться, чтобы восстановить отношения с Гошей.