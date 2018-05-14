В 1 сезоне 7 серии сериала «Девочки не сдаются» Алла из-за своей вспыльчивости чуть не срывает сотрудничество с Гошей. Вика уговаривает Ксюшу ворваться в квартиру Кости, чтобы найти там следы развода. Лера же узнает, что наконец-то забеременела.
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