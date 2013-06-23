В 1 сезоне 7 серии сериала «Коварные горничные» подозрения Рози усиливаются, когда студентка узнает Марисоль на улице. Раскрыв правду, служанки объединяются, чтобы отыскать убийцу Флоры. Валентина уверена, что Реми принимает наркотики.
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