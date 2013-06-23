В 1 сезоне 5 серии сериала «Коварные горничные» появляется человек из прошлого Кармен, рассчитывающий ее вернуть. В руках у Марисоль оказывается ценная улика, способная доказать непричастность Эдди к убийству служанки Флоры Эрнандес.
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