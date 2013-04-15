В 1 сезоне 6 серии сериала «Вызов» убийца следует за Каститаном через Торговую площадь. Каститан уронил медальон, и он взорвался. Несколько человек получили ранения. Нолан сбил Каститана и заключил его под стражу. Убийца оказался приятелем Нолана.
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