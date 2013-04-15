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Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 1 Серия 6

Вызов 2013 - 2015 6 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Вызов»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 15 апреля 2013
Вниз под землю вслед за мертвецами
Сезон 1 / Серия 2 22 апреля 2013
Дьявол во тьме
Сезон 1 / Серия 3 29 апреля 2013
Достопочтенный гражданин
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2013
Яйцо змеи
Сезон 1 / Серия 5 13 мая 2013
Братья по оружию
Сезон 1 / Серия 6 20 мая 2013
Прощай, голубое небо
Сезон 1 / Серия 7 3 июня 2013
Я родился не в то время
Сезон 1 / Серия 8 10 июня 2013
Если я покину этот мир живым
Сезон 1 / Серия 9 17 июня 2013
Невеста была в черном
Сезон 1 / Серия 10 24 июня 2013
Все, что случилось с нами, лишь пролог
Сезон 1 / Серия 11 1 июля 2013
Все разрушено
Сезон 1 / Серия 12 8 июля 2013
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Вызов» убийца следует за Каститаном через Торговую площадь. Каститан уронил медальон, и он взорвался. Несколько человек получили ранения. Нолан сбил Каститана и заключил его под стражу. Убийца оказался приятелем Нолана.

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