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Киноафиша Сериалы Вызов Сезоны Сезон 1 Серия 11

Вызов 2013 - 2015 11 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Вызов»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 15 апреля 2013
Вниз под землю вслед за мертвецами
Сезон 1 / Серия 2 22 апреля 2013
Дьявол во тьме
Сезон 1 / Серия 3 29 апреля 2013
Достопочтенный гражданин
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2013
Яйцо змеи
Сезон 1 / Серия 5 13 мая 2013
Братья по оружию
Сезон 1 / Серия 6 20 мая 2013
Прощай, голубое небо
Сезон 1 / Серия 7 3 июня 2013
Я родился не в то время
Сезон 1 / Серия 8 10 июня 2013
Если я покину этот мир живым
Сезон 1 / Серия 9 17 июня 2013
Невеста была в черном
Сезон 1 / Серия 10 24 июня 2013
Все, что случилось с нами, лишь пролог
Сезон 1 / Серия 11 1 июля 2013
Все разрушено
Сезон 1 / Серия 12 8 июля 2013
О чем серия

В 1 сезоне 11 серии сериала «Вызов» между Датаком и Амандой проходят дебаты на городской площади. В это время Нолан выстрелил в юного Каститана, который целился в трибуну. Однако попытка убить одного из кандидатов оказалась шуткой Алака.

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