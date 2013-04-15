В 1 сезоне 12 серии сериала «Вызов» Нолан и Томми заняты поисками Ирисы, которая бесследно исчезла после того, как сбежала из офиса доктора Юлла. Двигаясь по ее следам, они обнаруживают ее с Духовными всадниками, которые молятся о здоровье Сукара.
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