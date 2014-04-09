В 1 сезоне 4 серии сериала «Бездельник» стендап-артист, который недавно скончался, по-прежнему выходит на сцену каждую ночь после того, как заведение, где он работал, закрывается. Кевин ищет аудиторию, которая поможет вывести его на чистую воду.
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