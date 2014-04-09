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Киноафиша Сериалы Бездельник Сезоны Сезон 1 Серия 10

Бездельник 2014 - 2016 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Бездельник»
Сексорцизм
Сезон 1 / Серия 1 9 апреля 2014
Соревнование по поеданию хот-догов
Сезон 1 / Серия 2 9 апреля 2014
Подделка
Сезон 1 / Серия 3 9 апреля 2014
Комик
Сезон 1 / Серия 4 9 апреля 2014
Внетелесные проблемы
Сезон 1 / Серия 5 9 апреля 2014
Воскрешение из мертвых
Сезон 1 / Серия 6 9 апреля 2014
Каламитивильский ужас
Сезон 1 / Серия 7 9 апреля 2014
Призрак в машине
Сезон 1 / Серия 8 9 апреля 2014
На глубине шестьдесят футов
Сезон 1 / Серия 9 9 апреля 2014
Кусочки Сью
Сезон 1 / Серия 10 9 апреля 2014
О чем серия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Бездельник» Кевин торопится оказать содействие привидению. Призраку необходимо закончить свое незавершенное дело. Он строго ограничен во времени и должен во что бы то ни стало вовремя разобраться с ним.

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