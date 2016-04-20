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Бездельник 2014 - 2016, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Бездельник
Киноафиша Сериалы Бездельник Сезоны Сезон 3

Deadbeat 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Бездельник»

В 3 сезоне сериала «Бездельник» Кевин прячется от сотрудников правоохранительных органов в каком-то сомнительном массажном салоне. Однажды туда приходит его друг Руфи. Он сообщает Кевину, что взял на себя вину за гибель Камомилы. Теперь у Кевина появляется возможность вернуться. Однако Руфи не собирается отбывать наказание и планирует совершить побег в Южную Америку. Все начинается хорошо, однако Руфи случайно сталкивается со своей смертью, а в тюрьме Кевин знакомится со своим будущим напарником.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Бездельник» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Наркобарон El Caboose
Сезон 3 Серия 1
20 апреля 2016
Копание в прошлом Digging Up the Past
Сезон 3 Серия 2
20 апреля 2016
Бонг-понг Bong Pong
Сезон 3 Серия 3
20 апреля 2016
Синди 500 The Cindy 500
Сезон 3 Серия 4
20 апреля 2016
Вечерок в Скиллице Weeknight at Skillitz
Сезон 3 Серия 5
20 апреля 2016
Хоук Смит Hawk Smith
Сезон 3 Серия 6
20 апреля 2016
Амиш Am-Ish
Сезон 3 Серия 7
20 апреля 2016
Герцогиня Стоурбриджская The Duchess of Stourbridge
Сезон 3 Серия 8
20 апреля 2016
Побег из Шоушенка The Shawshanked Redemption
Сезон 3 Серия 9
20 апреля 2016
Тренировка пеленания Diaper Training
Сезон 3 Серия 10
20 апреля 2016
Средневековая смерть Medieval Dead
Сезон 3 Серия 11
20 апреля 2016
Абра-кадабра Abra-Cadaver
Сезон 3 Серия 12
20 апреля 2016
Смертельный список из трех Death List Three
Сезон 3 Серия 13
20 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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