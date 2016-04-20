В 3 сезоне сериала «Бездельник» Кевин прячется от сотрудников правоохранительных органов в каком-то сомнительном массажном салоне. Однажды туда приходит его друг Руфи. Он сообщает Кевину, что взял на себя вину за гибель Камомилы. Теперь у Кевина появляется возможность вернуться. Однако Руфи не собирается отбывать наказание и планирует совершить побег в Южную Америку. Все начинается хорошо, однако Руфи случайно сталкивается со своей смертью, а в тюрьме Кевин знакомится со своим будущим напарником.