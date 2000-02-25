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Киноафиша Сериалы Дарья Сезоны Сезон 4 Серия 8

Дарья 1997 - 2001 8 серия 4 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Дарья»
Надёжный партнёр
Сезон 4 / Серия 1 25 февраля 2000
Поход в преисподнюю
Сезон 4 / Серия 2 3 марта 2000
Заветное дерево Лондейла
Сезон 4 / Серия 3 10 марта 2000
Она просопела убийство
Сезон 4 / Серия 4 17 марта 2000
Это сладкое слово «Провал»
Сезон 4 / Серия 5 31 марта 2000
Ненавижу парады
Сезон 4 / Серия 6 7 апреля 2000
Семейные узы
Сезон 4 / Серия 7 14 апреля 2000
Психотерапия
Сезон 4 / Серия 8 28 июня 2000
Супермаркет тьмы
Сезон 4 / Серия 9 5 июля 2000
Легенды осени
Сезон 4 / Серия 10 12 июля 2000
Тихий Ангел
Сезон 4 / Серия 11 19 июля 2000
Пожар!
Сезон 4 / Серия 12 26 июля 2000
Покрась меня нежно
Сезон 4 / Серия 13 2 августа 2000
О чем серия

В 4 сезоне 8 серии сериала «Дарья» Хелен вместе со своими родными едет в «санаторий». На самом деле, речь идет о психологическом тестировании в стационарных условиях. Благодаря этому опыту семья должна справиться со своими проблемами.

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