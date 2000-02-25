В 4 сезоне 12 серии сериала «Дарья» у Джейка снова начинается истерика. Мальчик уронил на кухонную плиту бумажное полотенце. В доме начинается возгорание, после чего Моргендорферы переселяются в отель, а Дарья отправляется к своей подруге Джейн.
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