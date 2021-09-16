В 1 сезоне 6 серии сериала «Утраченный символ» один из главных героев заставляет Лэнгдона и Питера расшифровать улики собственными руками. По ходу развития событий Кэтрин, Нуньес и Сато пытаются перегруппироваться, чтобы достичь поставленной цели.
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