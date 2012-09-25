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Постер сериала Куку
Постер сериала Куку
Постер сериала Куку
Постер сериала Куку
Постер сериала Куку
Постер сериала Куку
Постер сериала Куку
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
7 постеров
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Куку

Куку (2012 - 2019)

Cuckoo 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Three
Продолжительность сериала 16 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Куку» – это британская комедия о необычной паре. Девушка по имени Рэйчел отправляется в отпуск в Таиланд, но возвращается в Лондон не одна, а с новым супругом. На курорте красавица познакомилась с чрезвычайно творческим и эксцентричным парнем со странным именем Куку. Он считает себя просветленным гением, пишет эзотерические романы, не приемлет материальных ценностей и любой работы, а большую часть времени саморазвивается и медитирует. Только вот тесть с тещей не сильно рады новому члену семьи.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Robin French
Kieron Quirke
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Энди МакДауэлл
Энди МакДауэлл Ivy Mittelfart
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер Dale Ashbrick
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг Cuckoo
Tyger Drew-Honey Dylan Thompson
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Куку - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 6 эпизодов
 
Куку - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 6 эпизодов
 
Куку - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 7 эпизодов
 
Куку - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 6 эпизодов
 
Куку - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2019, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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