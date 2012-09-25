Сериал «Куку» – это британская комедия о необычной паре. Девушка по имени Рэйчел отправляется в отпуск в Таиланд, но возвращается в Лондон не одна, а с новым супругом. На курорте красавица познакомилась с чрезвычайно творческим и эксцентричным парнем со странным именем Куку. Он считает себя просветленным гением, пишет эзотерические романы, не приемлет материальных ценностей и любой работы, а большую часть времени саморазвивается и медитирует. Только вот тесть с тещей не сильно рады новому члену семьи.