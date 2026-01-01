Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Сальмокджи» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Куку Награды

Награды и номинации «Куку»

Вся информация о сериале

Куку (2012): 1 номинация

BAFTA 2013

BAFTA 2013
Лучший комедийный актёр
Грег Дэвис
Номинант
Шторы на окнах — уже лютый колхоз и прошлый век? Дизайнер на пальцах объяснила, что в моде в 2026 году
Залил лоток из стиральной машинки на всю ночь – с утра стиралка как новая: теперь белье весь месяц снова пахнет свежестью
В ноябре скупаю капусту килограммами: узнала идеальные пропорции — теперь хрустит до звона в ушах
Эти сапоги пол-СССР видело, но откуда они? Сложный осенний кинотест на 5 из 5 — не ударьте лицом в грязь
Обещали себе лечь пораньше? Не получится: «Ограбление века» затягивает с первой серии — 6 эпизодов на одном дыхании
«Первый отдел» – легенда, но без этого сериала с Устюговым Жарков не стал бы звездой никогда: «Меня уже не было бы в живых...»
Включила корейскую новинку Netflix без особых надежд — и проглотила 8 серий за вечер: «Алисе в Пограничье» нашлась достойная замена
Вот что смотрела вся Россия в сентябре 2026-го — лидерами стали сразу 4 отечественных сериала: «Пацаны» и «Джентльмены» за бортом
Муж уже храпит, а я всё смотрю: 3 сериала на много сезонов — №3 затянул в жуткую ловушку
Обожаете «Ментовские войны»? Устюгов сыграл в шикарном сериале с рейтингом 8,5: «Смотрела и не переставала восхищаться»
Брагин одной фразой взбесил настоящих следователей — найдите ляп в 5-й серии «Первого отдела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше