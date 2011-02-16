Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого 2011 8 серия 1 сезон
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Как две капли воды
Сезон 1 / Серия 116 февраля 2011
Одинокие сердца
Сезон 1 / Серия 223 февраля 2011
Не вижу зла
Сезон 1 / Серия 32 марта 2011
Убийство одним выстрелом
Сезон 1 / Серия 49 марта 2011
А вот и огонь
Сезон 1 / Серия 516 марта 2011
Приверженность
Сезон 1 / Серия 623 марта 2011
Джейн
Сезон 1 / Серия 730 марта 2011
Ночные ястребы
Сезон 1 / Серия 86 апреля 2011
Мамаша
Сезон 1 / Серия 913 апреля 2011
Время пришло
Сезон 1 / Серия 104 мая 2011
Бродяжки
Сезон 1 / Серия 1111 мая 2011
Девочка в голубой маске
Сезон 1 / Серия 1218 мая 2011
Верная смерть
Сезон 1 / Серия 1325 мая 2011
О чем серия
В 1 сезоне 8 серии сериала «Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого» в городе Талсе появляется жуткий маньяк, который преследует местных жителей. Купер и команда экспертов должны вмешаться, прежде чем ситуация обострится, и кто-то погибнет.
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