Paramount+ заказал производство нового сезона «Мыслить как преступник»
Весь сезон будет посвящен раскрытию одного дела.
Написать
14 июля 2022 11:28
Члены оригинального актерского состава «Мыслить как преступник» готовы вернуться к своим ролям в 16-м сезоне
На данный момент также ведутся переговоры с шоураннером сериала Эрикой Мессер.
Написать
7 февраля 2022 16:37
Возобновление сериала «Мыслить как преступник» остается в планах Paramount+
Ранние заявления звезды проекта о том, что возрождение «умерло» сразу после объявления, были опровергнуты.
Написать
2 февраля 2022 15:12
